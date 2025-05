Bankitalia fa rosicare la sinistra | giusto puntare sulla remigrazione

Bankitalia scuote le coscienze: Fabio Panetta lancia un appello rivoluzionario per il rimpatrio dei 700.000 cervelli italiani all’estero. In un periodo in cui la fuga di talenti è un tema caldo, la proposta segna un cambio di rotta. Non è solo una questione di accoglienza, ma di costruire un futuro solido per l’Italia, puntando su competenze ed esperienze. Un’opportunità imperdibile per rilanciare la nostra economia!

Fabio Panetta lancia un appello per il rimpatrio dei 700.000 cervelli italiani che nell’ultimo decennio sono andati via. Altro che accoglienza indiscriminata, gli arrivi in base al curriculum si possono fare e aiutano l’economia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bankitalia fa rosicare la sinistra: giusto puntare sulla remigrazione

