Bandiere striscioni e cori | Treviglio in piazza al grido di Palestina libera

A Treviglio, la piazza si è animata per un'importante manifestazione pacifista: centinaia di persone hanno alzato bandiere e cori in nome della "Palestina libera". Questo evento si inserisce in un trend globale di attivismo che sta crescendo, con cittadini sempre più coinvolti nel richiedere giustizia sociale e diritti umani. Un aspetto interessante? La partecipazione di diverse generazioni, unite nella stessa lotta. La solidarietà non ha confini!

Bandiere, striscioni e cori: in piazza al grido di “Palestina libera”. In centinaia, questo pomeriggio, hanno preso parte al presidio in piazza Manara, a Treviglio, organizzato dal Comitato Treviglio per la Palestina. Militanti, attivisti, semplici cittadini e rappresentanti di associazioni politiche e sociali si sono ritrovati per chiedere la fine immediata del genocidio a Gaza e l’apertura di corridoi umanitari per la popolazione civile. Nel corso della manifestazione si è svolto anche un flash mob: alcuni vestiti per bambini, intrisi di sangue finto, sono stati posizionati su una bandiera di Israele stesa a terra, per denunciare simbolicamente le vittime civili del conflitto in corso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bandiere, striscioni e cori: Treviglio in piazza al grido di “Palestina libera”

