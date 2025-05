Bandiera Blu percorso ambientale sociale e educativo premio per tutta la comunità

Latina festeggia il suo dodicesimo traguardo consecutivo con la Bandiera Blu, un riconoscimento che va ben oltre l’estetica delle sue acque cristalline. È un simbolo di impegno per l’ambiente e la comunità, in un periodo in cui la sostenibilità è più che mai un tema centrale. Questa vittoria è il riflesso di un percorso socio-educativo che coinvolge tutti, dal Comune ai cittadini. Un esempio da seguire per le altre realtà italiane!

Acque e servizi eccellenti, e Latina riceve la sua 12esima Bandiera Blu consecutiva. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del sindaco, Matilde Celentano, degli assessori all’Ambiente, Franco Addonizio e alla Marina, Gianluca Di Cocco, del presidente della Fee (ente che assegna il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Bandiera Blu, "percorso ambientale sociale e educativo, premio per tutta la comunità"

