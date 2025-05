Bancomat fatto esplodere nella notte alla filiale a Montemurlo | ladri falliscono l’assalto

Un attacco audace e preoccupante quello avvenuto a Montemurlo, dove un bancomat è stato fatto esplodere in un tentativo di furto. Questo evento si inserisce in un trend crescente di criminalità organizzata mirata ai dispositivi di prelievo. Ciò che colpisce è la sofisticazione del metodo: un commando di almeno quattro persone ha dimostrato come la sicurezza bancaria sia sempre più sotto pressione. La domanda che ci poniamo è: quali misure serviranno per contrastare questa escalation?

MONTEMURLO – Bancomat fatto esplodere nella notte alla filiale della Banca AltaToscana di via Livorno a Montemurlo. Per far saltare il dispositivo, inserito in una struttura in acciaio e in vetro, sarebbe stata impiegata una carica di esplosivo. A farla detonare un commando composto da almeno quattro persone, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, che, non riuscendo ad aprire la cassaforte, sono fuggite a bordo di un’autovettura Q5. Sono al vaglio dei militari, la cui indagine è coordinata dalla procura di Prato, le immagini di videosorveglianza nelle zone di arrivo e di fuga rispetto al luogo del colpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Fatto esplodere il bancomat delle Poste di via Di Sotto: è il secondo assalto in un mese

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 maggio, un secondo assalto in un mese ai danni del bancomat delle Poste di via di Sotto: due esplosioni hanno causato danni e preoccupazione.

