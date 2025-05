Banche greche quali prospettive per il settore?

Le banche greche si stanno finalmente risollevando dopo anni di crisi e ristrutturazioni. Secondo Marco Mencini di Plenisfer Investments SGR, il settore ha tutte le carte in regola per guardare al futuro con ottimismo. Questo recupero non è solo una buona notizia per la Grecia, ma si inserisce in un trend europeo di ripresa economica, dove resilienza e innovazione diventano le chiavi del successo. Scopri come questi cambiamenti possano influenzare anche i tuoi investimenti!

Le banche greche hanno attraversato con successo una lunga fase di profonda ristrutturazione, parallela a quella avviata dal Paese dopo la nota crisi del debito sovrano del 2009. Lo sottolinea Marco Mencini, Head of Research di Plenisfer Investments SGR, commentando le prospettive del settore bancario greco. A fronte di tale ristrutturazione, negli ultimi dieci anni le banche, trainate dai quattro player principali – NBG, Piraeus, Alpha ed Eurobank – “hanno registrato una crescita eccezionale e superiore alle attese di mercato, in termini di margini, utili e soliditĂ patrimoniale. Nel periodo i titoli bancari hanno quasi sempre sovraperformato i loro omologhi dell’area euro1 fino a circa un anno fa, quando il mercato ha iniziato a ritenere che le banche fossero ormai entrate in una fase di normalizzazione”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Banche greche, quali prospettive per il settore?

