Banca d’Italia Zani Tendercapital | Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali

In un'epoca caratterizzata da incertezze globali, la Banca d'Italia lancia un allerta forte e chiaro: è tempo di ripensare il mercato unico dei capitali. Moreno Zani evidenzia l'importanza di riforme fondamentali per garantire una crescita sostenibile e competitiva nell'Unione Europea. Questo dibattito si inserisce perfettamente nel trend attuale, dove le trasformazioni economiche richiedono risposte rapide e incisive per affrontare le sfide del futuro. Non perdere l'occasione

Roma, 31 maggio 2025 – “Le considerazioni finali del governatore Fabio Panetta tracciano con lucidità un quadro macroeconomico complesso. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali, protezionismo e volatilità, emerge con forza l’urgenza di un ripensamento del modello europeo di sviluppo”, dice Moreno Zani, presidente di Tendercapital. “In questo scenario è certamente incoraggiante osservare alcuni segnali positivi sul fronte interno: il sistema bancario italiano si conferma solido e resiliente, pronto ad assorbire eventuali shock; il mercato del lavoro mostra vitalità, con occupazione in crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca d’Italia, Zani (Tendercapital): “Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali”

‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria

Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Banca D Italia Zani Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Banca d'Italia, Zani (Tendercapital): sistema bancario italiano solido. Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali; Panetta (Bankitalia): “I dazi pesano sulla crescita mondiale, all’Ue serve un debito comune”; Dal 26 maggio tornano gli Internazionali femminili di Brescia; Grandi si toglie i sassolini: Candidature notturne contro di noi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Banca d’Italia, Zani (Tendercapital): “Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali”

Secondo msn.com: Marzinotto, amministratore delegato di Banca Popolare di Fondi: “Assicurare quadro normativo stabile per un sistema bancario a supporto del territorio” ...

Banca d'Italia, Zani (Tendercapital): "sistema bancario italiano solido. Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali"

Segnala teleborsa.it: "Le considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta tracciano con lucidità un quadro macroeconomico complesso.

Banca d’Italia. Moreno Zani (Tendercapital): “Sistema bancario italiano solido. Ue acceleri riforma del mercato unico dei capitali”

Come scrive meridiananotizie.it: (Merdiana Notizie) “Le considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta tracciano con lucidità un quadro macroeconomico complesso. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commer ...