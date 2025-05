Bambina vola in cielo ad appena 4 mesi

La comunità di Caserta è in lutto per la prematura scomparsa della piccola Cristina Mazzocco, volata in cielo a soli 4 mesi. Questo triste evento non solo ha scosso i cuori dei cittadini, ma ha riacceso il dibattito su quanto sia fondamentale sostenere le famiglie in momenti così difficili. La fragilità della vita ci ricorda l'importanza di ogni singolo istante. Unisciti a noi nel riflettere su ciò che conta davvero.

Una comunità sconvolta dalla tragedia. E' volata in cielo la piccola Cristina Mazzocco, di appena 4 mesi. Una notizia che ha gettato un velo di tristezza sui cittadini di Caserta che questa mattina hanno presenziato ai funerali che si sono svolti presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes, nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Bambina vola in cielo ad appena 4 mesi

Cerca Video su questo argomento: Bambina Vola Cielo Appena Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Lacrime e palloncini per l’addio alla maestra Nika: “Ora vola in cielo con i tuoi supereroi”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fede vola in cielo a quattro anni, nasce l’associazione in suo nome

Scrive ilrestodelcarlino.it: Fano, 21 febbraio 2025 – Giada è la mamma di Federico Leglib Eugeni, un bambino di appena quattro anni volato in cielo lo scorso settembre, dopo aver combattuto contro una rara immunodeficienza.

Vola dal quarto piano, bambina illesa

Segnala ilgiornale.it: O della bambina di Giugliano, provincia di Napoli, quattordici mesi appena che per sbirciare la ... avevano attirato centinaia di sguradi al cielo. Neanche un graffio. Un miracolo della Madonna ...

Filip Kwansy: bambino di 7 anni vola in cielo poco dopo la madre realizzando il suo sogno

Lo riporta bigodino.it: È volato in cielo a soli 7 anni, raggiungendo in cielo la sua mamma e realizzando il suo sogno. Da Alessandro M. - 11 Marzo 2019 Filip Kwansy non ce l’ha fatta. Il bambino di 7 anni si è arreso alla ...