Bambina di 15 mesi morta in un incidente stradale la madre si è schiantata con l' auto contro muretto | ricoverata la donna

Una tragedia ha colpito Motta Sant'Anastasia: una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale, mentre la madre è attualmente ricoverata. Questo drammatico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale nel nostro paese. Ogni giorno, troppi innocenti sono coinvolti in incidenti che potrebbero essere evitati. Riflettiamo insieme su come migliorare le nostre strade e proteggerci.

Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell'auto guidata.

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

Bambina di 15 mesi morta in un incidente stradale, alla guida la madre: è grave

Catania, bimba di 15 mesi muore nello schianto dell’auto guidata dalla madre

FLASH: Tragedia nel Catanese, automobile si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

