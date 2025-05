Bambina di 15 mesi morta in un incidente stradale la madre si è schiantata con l' auto contro muretto | ricoverata è grave

Una tragica notizia scuote la comunità di Motta Sant'Anastasia: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale. La madre, ricoverata in gravi condizioni, si è schiantata contro un muretto. Questo dramma riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui l’aumento del traffico sembra mettere a rischio le vite più fragili. Quanto è sicura la nostra strada?

Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell'auto guidata.

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

