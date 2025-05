Bambina attaccata dai pitbull ancora in prognosi riservata

Ancora una volta, la paura degli attacchi di cani sta scuotendo le famiglie italiane. La triste vicenda della bambina di Agliana, ricoverata in prognosi riservata dopo l'attacco dei pitbull dello zio, riporta l'attenzione su un tema delicato: la responsabilità dei proprietari e la sicurezza nei quartieri. È fondamentale riflettere su come prevenire simili eventi, per garantire un ambiente sicuro per i più piccoli e gli animali stessi.

Rimane in prognosi riservata la bambina di due ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer dopo che nel primo pomeriggio di ieri i cani dello zio l'anno attaccata nel cortile di casa. Le condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di Agliana.

Pitbull azzanna bimba: piccola in prognosi riservata, stabile

Bambina di due anni morsa dal pitbull: operata, non rischia la vita. La famiglia sotto choc e la nonna in ospedale

Bimba aggredita dai cani, è stabile al Meyer. La prognosi resta riservata

