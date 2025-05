Balzarini si esprime a favore di Tudor | Meriterebbe questo scenario ma probabilmente il suo futuro è già scritto Poi chiosa sull’assetto dirigenziale | Elkann ha capito una cosa

Gianni Balzarini, noto giornalista, si schiera a favore di Igor Tudor come prossimo allenatore della Juventus. Nonostante le potenzialità, il futuro di Tudor sembra già segnato. Ma c'è di più: Elkann ha colto una lezione fondamentale sul nuovo assetto dirigenziale. In un momento cruciale per i bianconeri, la scelta del leader giusto potrebbe rivelarsi decisiva. Un cambio di rotta è nell'aria, e l'attesa cresce!

Balzarini, giornalista, “vota” Tudor per la panchina della Juve e sentenzia sull’assetto societario bianconero: Elkann ha capito una cosa. Intervenuto nel corso dell’ultima puntata settimanale di “ Rassegna Stramba “, su RBN, Gianni Balzarini ha parlato del possibile allenatore del futuro per la Juve e del nuovo settore dirigenziale bianconero. Ecco le sue parole. TUDOR – « Tudor ha portato a termine la missione. Si tratta di un tecnico non inviso alla piazza né alla dirigenza. Il croato meriterebbe una chance ». MONDIALE PER CLUB ED ESIGENZA DI UOMINI DI CALCIO – « Mondiale per club? Difficile per la Juventus giocare con un allenatore che probabilmente non resterà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com