Il ballottaggio di Taranto segna un crocevia cruciale per il futuro della città. Il centrodestra, in un gesto di responsabilità, sostiene il candidato sindaco, puntando su un cambio di rotta rispetto a un centrosinistra travolto da scandali. Questa scelta non è solo politica: è una risposta a un bisogno collettivo di rinnovamento e trasparenza. Taranto merita di ripartire e riscrivere la propria storia. Sarà ora il momento decisivo?

Tarantini Time Quotidiano “Il senso di responsabilità delle forze della nostra coalizione ha tracciato l’unica strada percorribile per scongiurare il rischio che Taranto finisca nelle mani di un centrosinistra ormai al centro di scandali ed eclatanti casi di cattiva gestione della cosa pubblica: pertanto, oggi comunichiamo la decisione di proporci agli elettori, nel segno dell’unità, sostenendo Checco Tacente con un apparentamento ufficiale. Lo faremo con il candidato sindaco Luca Lazzaro e conservando la proposta politica di cui è stato portavoce per il buon governo della città in stretto raccordo con il Governo nazionale e,soprattutto, per produrre risultati concreti che vadano al di là delle sterili contrapposizioni politiche ed in discontinuità con il passato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, il centrodestra appoggia Tacente: “Sindaco per futuro della città”

Ballottaggio a Taranto, ufficiale l'apparentamento nel centrodestra per Tacente. Bitetti-M5s, intesa solo sui grandi temi ma niente accordi

Lo riporta msn.com: Apparentamento ufficiale nel centrodestra che converge su Francesco Tacente. Sostegno del M5s a Piero Bitetti sui grandi temi ma niente accordi ufficiali ...

Taranto: chi è Francesco Tacente, il manager scout appoggiato da Salvini che ha detto no a Vannacci

Da repubblica.it: TARANTO - La Lega che sorpassa il resto del centrodestra? "Il nostro è un nuovo laboratorio di idee ripetibile. Dove i partiti fanno un passo indietro per dare amministrazioni stabili". Francesco Tace ...

Alleanze e accordi in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno a Taranto

Segnala trmtv.it: Taranto al ballottaggio: sfida tra Bitetti e Tacente. Entro il 1° giugno le alleanze e gli accordi decisivi per decretare il nuovo sindaco del capoluogo jonico ...