Nel vivo del ballottaggio, il centrodestra si schiera compatto a sostegno di un candidato sindaco, sottolineando un'alleanza che mira a garantire un futuro stabile per Taranto. In un momento in cui la politica locale è scossa da scandali, questa scelta rappresenta un tentativo di restaurare fiducia e responsabilità. La vera sfida? Riconquistare il cuore dei cittadini, sempre più attenti a chi gestisce il bene comune. Non perdere questa storia che potrebbe cambiare il volto della città!

Tarantini Time Quotidiano “Il senso di responsabilità delle forze della nostra coalizione ha tracciato l’unica strada percorribile per scongiurare il rischio che Taranto finisca nelle mani di un centrosinistra ormai al centro di scandali ed eclatanti casi di cattiva gestione della cosa pubblica: pertanto, oggi comunichiamo la decisione di proporci agli elettori, nel segno dell’unità, sostenendo Checco Tacente con un apparentamento ufficiale. Lo faremo con il candidato sindaco Luca Lazzaro e conservando la proposta politica di cui è stato portavoce per il buon governo della città in stretto raccordo con il Governo nazionale e,soprattutto, per produrre risultati concreti che vadano al di là delle sterili contrapposizioni politiche ed in discontinuità con il passato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, il centrodestra appoggia Tacente: “Sindaco per futuro della città”

