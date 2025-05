Ballottaggio Di Bello | Nessun apparentamento | si preannuncia la nascita di una realtà politica autonoma strutturata e credibile

Il ballottaggio di Bello segna un momento cruciale per la politica locale: la Coalizione Civica ADESSO sceglie la via dell'autonomia, senza apparentamenti. Un gesto audace che potrebbe rappresentare il risveglio di una nuova forza politica, pronta a rompere con le logiche tradizionali. In un'epoca in cui l'elettorato cerca autenticità, questa decisione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del panorama politico. Sarà l'inizio di una nuova era?

Tarantini Time Quotidiano La Coalizione Civica ADESSO conferma in modo netto e inequivocabile la propria posizione: nessun apparentamento con alcuna delle coalizioni in campo, né con il fronte guidato da Bitetti per il centrosinistra, né con quello rappresentato da Tacente per la Lega, UDC e le liste ad essa collegate. Una scelta dettata da coerenza e rispetto verso quei cittadini che hanno creduto in un progetto realmente indipendente, lontano dalle logiche dei partiti e delle filiere di potere. Nessuna alleanza, dunque, con chi rappresenta la continuità politica che ADESSO intende superare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, Di Bello: “Nessun apparentamento: si preannuncia la nascita di una realtà politica autonoma, strutturata e credibile”

