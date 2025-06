Ballottaggio Di Bello | Nessun apparentamento | si preannuncia la nascita di una realtà politica autonoma strutturata e credibile

Nel ballottaggio di Bello, la Coalizione Civica ADESSO segna una netta svolta: niente apparentamenti! Un passo deciso verso l’autonomia politica, che riflette un trend in crescita nelle elezioni locali, dove sempre più cittadini cercano alternative ai blocchi tradizionali. La scelta di restare indipendenti potrebbe rappresentare un segnale forte di volontà di cambiamento. Sarà interessante vedere come questa strategia influenzerà il panorama politico futuro.

Tarantini Time Quotidiano La Coalizione Civica ADESSO conferma in modo netto e inequivocabile la propria posizione: nessun apparentamento con alcuna delle coalizioni in campo, né con il fronte guidato da Bitetti per il centrosinistra, né con quello rappresentato da Tacente per la Lega, UDC e le liste ad essa collegate. Una scelta dettata da coerenza e rispetto verso quei cittadini che hanno creduto in un progetto realmente indipendente, lontano dalle logiche dei partiti e delle filiere di potere. Nessuna alleanza, dunque, con chi rappresenta la continuità politica che ADESSO intende superare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ballottaggio, Di Bello: “Nessun apparentamento: si preannuncia la nascita di una realtà politica autonoma, strutturata e credibile”

Ballottaggio, Di Bello: “Nessun apparentamento: si preannuncia la nascita di una realtà politica autonoma, strutturata e credibile”

Il ballottaggio di Bello segna un momento cruciale per la politica locale: la Coalizione Civica ADESSO sceglie la via dell'autonomia, senza apparentamenti.

