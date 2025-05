Ballando con le Stelle Totti sarà fra i concorrenti | le parole di Milly Carlucci

Francesco Totti potrebbe infiammare il palco di "Ballando con le Stelle"! Milly Carlucci ha stuzzicato i fan durante un’intervista, creando aspettative attorno a un'icona del calcio italiano che si lancia nel mondo del ballo. Questo trend di celebrità che si mettono alla prova in nuove discipline sta crescendo: chi meglio di Totti per conquistare anche il pubblico della danza? Non perdere l'occasione di vederlo brillare!

Francesco Totti sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? La conferma arriva da Milly Carlucci che durante un'intervista rilasciata a Bruno Vespa ha lasciato intendere che l'ex calciatore potrebbe essere nel cast dello show. Francesco Totti a Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci. Ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, Milly Carlucci è tornata a parlare di Ballando con le Stelle e della possibilità di avere Francesco Totti come concorrente. Come è noto Totti ha preso parte a Sognando.Ballando con le Stelle, la trasmissione speciale che ha incoronato il nuovo ballerino professionista dello show.

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai”

Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

