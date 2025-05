Bagnatica s’indaga per incendio colposo Sfollati già raccolti 20mila euro | Il futuro un’incognita chi può aiuti

A Bagnatica, l’incendio che ha devastato una palazzina ha lasciato segni profondi nella comunità. La Procura ha avviato un'inchiesta per incendio colposo, mentre la solidarietà si fa sentire: già raccolti 20mila euro per aiutare gli sfollati. Un gesto che riflette un trend crescente di unità e supporto nei momenti di crisi. Ma ora, il futuro resta un'incognita: chi può davvero offrire aiuto? Scopriamo insieme come affrontare questa sfida.

Bagnatica. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per incendio colposo dopo l’esplosione che martedì mattina, 27 maggio, ha distrutto una palazzina e danneggiato parecchie abitazioni al civico 7 di via Isolabella. Al momento, il pubblico ministero Guido Schininà non ha iscritto nessuna persona fisica nel registro degli indagati, ma non è detto che la situazione non possa evolvere. Da quanto filtra, il fascicolo potrebbe anche essere integrato con l’ipotesi di lesioni personali colpose, anche se gli inquirenti aspettano indicazioni più chiare prima di contestare quest’altro reato. Sono sei, in totale, le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bagnatica, s’indaga per incendio colposo. Sfollati, già raccolti 20mila euro: “Il futuro un’incognita, chi può aiuti”

