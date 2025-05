Bagnatica palazzina sventrata dall’esplosione | Da qualche giorno si avvertiva odore di gas

Un'esplosione devastante ha sventrato una palazzina a Bagnatica, in provincia di Bergamo, dopo giorni di allerta per odori sospetti di gas. Mentre i vigili del fuoco indagano sull'accaduto, cresce la preoccupazione per la sicurezza degli edifici residenziali, in un contesto dove l'attenzione alla manutenzione e ai controlli è più che mai cruciale. La prevenzione è fondamentale: ogni segnale va ascoltato!

Bagnatica (Bergamo), 31 maggio 2025 – È in agenda o ggi in via Isolabella un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco del Niat (nucleo investigativo antincendi e tecnologie) p er chiarire cosa abbia innescato la violentissima esplosione che ha distrutto una palazzina all’interno dello stabile C del complesso residenziale che prende il nome della via. Intanto l a Procura (pm Guido Schininà) ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio colposo, mentre prima di contestare il reato di lesioni colpose personali si attende di avere più indicazioni. Il sopralluogo dei vigili del fuoco va in questa direzione: offrire più elementi agli inquirenti per chiarire la dinamica dello scoppio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagnatica, palazzina sventrata dall’esplosione: “Da qualche giorno si avvertiva odore di gas”

Bagnatica svegliata da un boato: esplosione devasta una villetta

Un violento boato ha scosso Bagnatica alle 6.45 di questa mattina, quando un'esplosione ha devastato una villetta in via Isolabella.

