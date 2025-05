Avviso 10 terza finestra aperta in Sicilia | scuole a tempo pieno per contrastare la dispersione scolastica

La Regione Siciliana dà una spinta decisiva contro la dispersione scolastica con l’apertura della terza finestra dell’Avviso 10. Questa iniziativa, dedicata a scuole secondarie di primo e secondo grado, promuove il tempo pieno per offrire opportunità educative più equitative. In un contesto in cui le disuguaglianze crescono, investire nell'istruzione rappresenta una scelta cruciale: è il momento di costruire un futuro migliore per tutti i giovani siciliani!

La Regione Siciliana rilancia il proprio impegno contro la dispersione scolastica e le disuguaglianze educative attraverso l’apertura della terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”. L’iniziativa, rivolta agli istituti secondari di primo e secondo grado, mira a promuovere il tempo pieno o prolungato nelle scuole per l’anno scolastico 2025-2026. Le candidature dovranno essere . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

