Aveva in casa 600 flaconi di metadone panetto e dosi di hashish | arrestato un 50enne

Un cinquantenne di Licata è stato arrestato con 600 flaconi di metadone e hashish: un caso che mette in luce la crescente preoccupazione per il mercato delle droghe. In un'epoca in cui la lotta contro lo spaccio è più accesa che mai, questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare sui pericoli nascosti nelle nostre comunità. Un invito a riflettere su un tema attuale e delicato, quello della salute e della sicurezza pubblica.

Seicento flaconi di metadone sequestrati e un cinquantenne licatese arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagato è stato anche trovato in possesso di un panetto di hashish e di altre dosi già suddivise e pronte per l'illecita cessione.

