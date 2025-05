Avengers | Doomsday Hayley Atwell frena le voci sul ritorno come Peggy Carter | Non so nulla

Hayley Atwell frena le voci sul suo ritorno come Peggy Carter, lasciando i fan Marvel in attesa e col fiato sospeso. In un'epoca in cui le storie supereroistiche si intrecciano più che mai, il mistero attorno ai personaggi amati continua a stimolare l'immaginazione. E voi, che ne pensate? Cosa significherebbe per il futuro del Marvel Cinematic Universe rivedere Peggy Carter in azione? La suspense è palpabile!

Nonostante le indiscrezioni diano per certo il ritorno di Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter nei prossimi film Marvel, l'attrice ha smentito qualsiasi coinvolgimento diretto. Negli ultimi mesi, diverse fonti hanno indicato Hayley Atwell tra i nomi destinati a tornare nel Marvel Cinematic Universe in vista di Avengers: Doomsday e Secret Wars. Tuttavia, durante una recente intervista con Collider, l'attrice britannica ha smentito categoricamente di essere coinvolta nel progetto. Cosa ha detto Hayley Atwell sul suo ritorno nei panni di Peggy Quando le è stato chiesto di confermare la sua presenza nel nuovo capitolo della saga, l'interprete ha risposto con ironia: "Davvero? Chi lo ha detto? Reddit? Chi sta facendo girare questa voce?". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Hayley Atwell frena le voci sul ritorno come Peggy Carter: “Non so nulla”

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Hayley Atwell era incinta di quasi 9 mesi in una scena d'azione

In "Mission: Impossible – The Final Reckoning", Hayley Atwell ha sorprendentemente girato scene d'azione mentre era incinta di quasi nove mesi.

