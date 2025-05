Avellino Carabinieri e Diocesi insieme per la sicurezza degli anziani | Impariamo a difenderci per prevenire truffe e raggiri

Ad Avellino, i Carabinieri uniscono le forze con la Diocesi per una causa nobile: la sicurezza degli anziani. Con l'iniziativa “Impariamo a difenderci”, si offre un'opportunità preziosa per prevenire truffe e raggiri. In un'epoca in cui le frodi digitali sono in aumento, è fondamentale equipaggiare i più vulnerabili con le giuste competenze. Scoprirete come piccoli gesti possono fare una grande differenza nella vita quotidiana!

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in collaborazione con la Diocesi di Avellino, la Casa Albergo – RSA "Roseto" e l'A.S.L. di Avellino, ha promosso l'iniziativa "Impariamo a difenderci – I Carabinieri incontrano gli anziani". L'evento si è svolto presso l'Auditorium.

