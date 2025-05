Avellino Calcio tessera Branco | orari biglietteria dal 3 al 13 giugno

L’Us Avellino 1912 annuncia nuovi orari per la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi, dal 3 al 13 giugno, in occasione della campagna “Branco”. Non è solo un’occasione per tifare la squadra, ma un vero e proprio atto di appartenenza: un trend che sta coinvolgendo sempre più club italiani per rafforzare il legame con i tifosi. Non perdere l’opportunità di essere parte della famiglia biancoverde!

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, nell’ambito della campagna di fidelizzazione “Branco”, la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi osserverà nuovi orari di apertura da martedì 3 a venerdì 13 giugno, per consentire ai sostenitori biancoverdi di sottoscrivere la tessera. Orari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino Calcio, tessera “Branco”: orari biglietteria dal 3 al 13 giugno

Cerca Video su questo argomento: Avellino Calcio Tessera Branco Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Da oggi si entra nel Branco: via alla fidelizzazione targata Avellino; L’Us Avellino svela la tessera Branco: un primo passo verso la campagna abbonamenti; Avellino, riaprono i botteghini. Primo giorno per la tessera Branco; L’Associazione Onda Bianco Verde al fianco dell’US Avellino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tessera Branco, sfondato il muro delle 2300 sottoscrizioni

Secondo msn.com: Febbre da lupi o febbre biancoverde. Fate un po' come vi pare, ma di certo c'è che i tifosi dell'Avellino hanno subito accolto l'iniziativa della società irpina portandosi in pochi giorni in gran nume ...

Avellino, i tifosi rispondo presenti: tra tessere e ritiro

Da ilmattino.it: Il branco cresce a vista d'occhio. In poco più di tre giorni sono stati oltre 2.500 i tifosi che hanno già sottoscritto la fidelity. Un risultato che va al di là ...

Aiello a Firenze per "osservare" le final four. Quasi 3500 le tessere Branco

Come scrive msn.com: Mario Aiello vola a Firenze. Come riporta Prima Tivvù il direttore sportivo dell’Avellino si è recato in Toscana per assistere alle final four di Primavera dove ha colto l’occasione per colloquiare co ...