Negli ultimi tempi, l'attenzione degli automobilisti è rivolta a una questione scottante: le multe elevate dagli autovelox in autostrada. La recente sentenza della Cassazione ha riacceso la speranza di molti, aprendo la strada a una pioggia di ricorsi. Se hai ricevuto una sanzione, questo potrebbe essere il momento giusto per contestarla! Scopri come questa svolta può cambiare le regole del gioco e riportare un po’ di equità sulle strade.

E se tutte le multe comminate dagli autovelox in autostrada potessero essere contestate con grandi possibilità di vincere? La domanda gira da un po’ sui forum degli automobilisti, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione del 14 maggio 2025, che di fatto ribadisce quanto aveva già detto nel 2024 in due occasioni distinte. Ovvero che senza omologazione la sanzione è illegittima. Nell’occasione aveva annullato 13 verbali di accertamento. Verbali ovviamente emessi su strade “normali”. Insomma, non sulle autostrade che percorrono la Penisola in lungo e in largo. E che sono ampiamente “sorvegliati” da una rete di sistemi di controllo della velocità, i famosi tutor, per un totale di 200 tratte monitorate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Autostrade, pioggia di ricorsi per le sanzioni rilevate dal Tutor

