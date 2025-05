Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni di Impruneta Monte San Savino e Calenzano

Attenzione automobilisti! Le stazioni di Impruneta, Monte San Savino e Calenzano dell'A1 chiuderanno durante la notte per lavori di pavimentazione e potenziamento degli impianti nella galleria Brancolano. Questa è un’opportunità per riflettere sulla sicurezza stradale, sempre più al centro del dibattito pubblico. Pianificate i vostri viaggi con attenzione: un piccolo cambiamento oggi può garantire un domani più sicuro per tutti!

Per lavori di pavimentazione e potenziamento degli impianti della galleria Brancolano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni di Impruneta, Monte San Savino e Calenzano

Lavori in autostrada: nuove chiusure in programma sull'A26

Nuove chiusure notturne sono programmate per questa settimana sull'A26. Secondo il comunicato di Autostrade per l'Italia, le chiusure sono necessarie per lavori di manutenzione dei pali luce, con limitazioni che inizieranno dalle 22 di martedì 13 fino alle 6 di mercoledì.

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Chiusure Notturne Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavori stradali a Bologna: cantieri, chiusure e modifiche alla viabilità dal 26 maggio; Autostrada A1: chiusure notturne uscita stazione di Monte San Savino; Chiusure notturne stazione A1 di Firenze Impruneta; Autostrada: chiusure notturne uscita stazione di Fabro e area di servizio Fabro ovest. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Autostrade: tutte le chiusure notturne

gonews.it scrive: Tutte le chiusure notturne sulle principali arterie italiane. A1 MILANO-NAPOLI Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento impianti ...

Tangenziali e autostrade: le chiusure previste per la settimana

Da primalamartesana.it: Appuntamento settimanale con le chiusure annunciate da Milano Serravalle sulle strade di competenza. Le chiusure previste A51 TANGENZIALE EST Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, v ...

Autostrada: chiusure notturne uscita stazione di Fabro e area di servizio Fabro ovest

Segnala orvietosi.it: Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 ...