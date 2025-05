Autolavaggio con lavoratori in nero scoperto a Zia Lisa denunciato il titolare | attività sospesa

Un autolavaggio nel quartiere Zia Lisa, a Catania, è finito sotto i riflettori dopo un'ispezione dei carabinieri che ha svelato un’operazione di sfruttamento lavorativo. Sete cittadini stranieri sono stati trovati a lavorare in nero, senza alcuna protezione legale. Questo fatto chiama all'attenzione un problema sempre più diffuso: il lavoro sommerso. È ora di dire basta e garantire diritti e dignità a tutti i lavoratori!

I carabinieri di Librino, nel corso di un controllo sul territorio, hanno proceduto all’ispezione di un autolavaggio nel quartiere Zia Lisa, dove hanno riscontrato la presenza di sette cittadini stranieri extracomunitari intenti a lavorare senza contratto e privi della documentazione necessaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Autolavaggio con lavoratori in nero scoperto a Zia Lisa, denunciato il titolare: attività sospesa

Nell’autolavaggio di Zia Lisa lavoravano quasi tutti in “nero”: attività sospesa e titolare denunciato

Come scrive lasicilia.it: La manodopera era straniera. Recuperati contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari a 7.000 euro, precedentemente omessi a danno degli enti di competenza ...

