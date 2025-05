Autolavaggio abusivo smaltisce i reflui sul terreno | scattano denuncia e bonifica

In un'epoca in cui la salvaguardia ambientale è più importante che mai, la scoperta di un autolavaggio abusivo che smaltisce reflui nel terreno è un campanello d'allarme. La denuncia da parte della Capitaneria di porto e l'ordinanza di bonifica del Comune evidenziano un problema diffuso: la lotta contro l'illegalità. La tutela dell’ambiente passa anche da gesti quotidiani. Cosa stiamo aspettando per fare la nostra parte?

Autolavaggio abusivo nei pressi di contrada Fondacazzo: dopo il controllo della capitaneria di porto che ha denunciato il gestore, il Comune ordina la bonifica dei luoghi. La guardia costiera, in particolare, gli ha contestato di avere esercitato l'attività senza alcuna autorizzazione e di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Autolavaggio abusivo smaltisce i reflui sul terreno: scattano denuncia e bonifica

