La lotta contro gli illeciti ambientali continua a guadagnare terreno! La Guardia Costiera di Ravenna ha messo sotto sequestro un'autofficina abusiva, dimostrando che la protezione del nostro territorio è una priorità. Questo intervento non solo tutela l'ambiente, ma rafforza anche la consapevolezza collettiva sulla necessità di rispettare le norme. Un segnale forte in un periodo in cui la sostenibilità è più che mai al centro dell'attenzione. È tempo di agire!

Prosegue l’impegno della Guardia Costiera di Ravenna, nel solco delle disposizioni del Codice Ambiente, nella lotta agli illeciti ambientali ai fini della tutela del territorio. Lunedì il personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Ravenna ha effettuato un intervento mirato a Santerno di Ravenna, che ha portato alla scoperta di un’ autofficina completamente abusiva. L’attività, priva di ogni autorizzazione urbanistica, commerciale e ambientale operava "in totale violazione delle normative vigenti". All’interno dei locali ispezionati sono stati rinvenuti numerosi veicoli in lavorazione, motori smontati, parti meccaniche di vario tipo e, soprattutto, una notevole quantità di rifiuti speciali – tra cui oli esausti, batterie, e altri materiali classificati come pericolosi – accatastati senza alcuna misura di sicurezza e in evidente contrasto con le normative ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autofficina abusiva. L’attività sotto sequestro

Motori e ricambi di auto smontati e presenza di rifiuti speciali: sequestrata un'autofficina abusiva

Un’operazione che fa riflettere sulla crescente problematica delle attività abusive nel settore automobilistico.

