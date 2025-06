Auto si scontra con una bicicletta un 59enne morto nel Catanese

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Fiumefreddo di Sicilia: Orazio Grasso, un 59enne, ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto. Questo evento drammatico riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, in un periodo in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando terreno. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile e di infrastrutture sicure per tutti, ciclisti compresi. La strada è di tutti: custodiamola insieme.

Un 59enne, Orazio Grasso, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 114 all’ingresso di Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. L’uomo era su una bicicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto guidata da un 21enne. Sul posto, scrive il sito lasicilia.it che pubblica la notizia, per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Auto si scontra con una bicicletta, un 59enne morto nel Catanese

