Auto si schianta contro muro nel Catanese morta bambina di 15 mesi | ferita la madre

Tragedia nel catanese: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale, mentre la madre è rimasta ferita. Questo dramma riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un'epoca in cui gli incidenti continuano a mietere vittime innocenti. Un appello a riflettere sulle responsabilità di ciascuno e sull'importanza della prevenzione. La vita è fragile: proteggiamola!

L'incidente stradale avvenuto è nella mattinata di oggi, 31 maggio, sulla strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Ma non è stato possibile salvarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Auto si schianta contro muro nel Catanese, morta bambina di 15 mesi: ferita la madre

Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

