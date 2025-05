Auto si ribalta a bordo strada quattro i feriti di cui uno è grave

Un'auto si ribalta a San Polo di Piave, lasciando un ferito grave e tre persone con lesioni lievi. Questo incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un periodo in cui gli spostamenti aumentano. Con l'arrivo dell'estate, è fondamentale riflettere su comportamenti responsabili al volante. La prudenza può fare la differenza: non sottovalutiamo mai i rischi della strada!

E' di un ferito grave – ma non in pericolo di vita - e tre lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di oggi 31 maggio a San Polo di Piave. Le persone viaggiavano tutte all'interno della stessa auto che è stata protagonista di una fuoriuscita autonoma all'altezza di di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Auto si ribalta a bordo strada, quattro i feriti di cui uno è grave

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave

Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Cerca Video su questo argomento: Auto Ribalta Bordo Strada Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Brunico,auto fuori strada si ribalta contro gli alberi 27 maggio; Auto esce fuori strada e si ribalta: due feriti, uno estratto dai vigili del fuoco; Scontro sulla Monti Lepini tra un'auto ed una microcar che si ribalta e finisce al centro della strada; Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto cappotta nella notte in via della Vittoria: 4 feriti. Grave il conducente trasportato al Ca' Foncello in elicottero

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

INCIDENTE AL COLLE BRAIDA: AUTO SI RIBALTA IN BILICO SUL DIRUPO, DUE FERITI

Si legge su valsusaoggi.it: VALGIOIE - Nel pomeriggio di venerdì 30 maggio c'è stato un incidente stradale sul Colle Braida, versante di Valgioie: un'auto è uscita fuori di strada, finendo in bilico sul dirupo. Le due persone a ...

Auto si ribalta dopo lo scontro all'incrocio: una 30enne all'ospedale

Riporta ilpiacenza.it: Violento scontro tra due auto alla Besurica nel pomeriggio di giovedì 29 maggio. Intorno alle 18,30 un'utilitaria e una monovolume si sono scontrate all'incrocio tra via Cervini e via Frattola. La Fia ...