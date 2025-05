Auto prende fuoco durante la marcia in salvo il conducente

Un episodio drammatico sulla strada Tiberina di Narni: un'auto in fiamme ha messo alla prova il sangue freddo di un automobilista, costretto a scappare per salvarsi. Questo incidente evidenzia una crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza dei veicoli moderni, con segnalazioni di auto che prendono fuoco inaspettatamente. È fondamentale prestare attenzione ai segnali di malfunzionamento per evitare emergenze. La sicurezza stradale è una priorità che non possiamo permetterci di sottovalut

Narni (Terni), 31 maggio 2025 – Paura questa mattina, intorno alle 11,20 di sabato 31 maggio, sulla strada Tiberina nei pressi di Narni. Mentre viaggiava sulla Tiberina un automobilista alla guida della sua Volvo ha notato del fumo uscire dal cofano: fumo che poco dopo ha lasciato il posto alle fiamme, tanto che il conducente non ha potuto fare altro che accostare e chiedere aiuto telefonando ai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme; l’auto però è andata distrutta, divorata dal fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto prende fuoco durante la marcia, in salvo il conducente

Cerca Video su questo argomento: Auto Prende Fuoco Durante Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Fa benzina al distributore: all'improvviso il suo suv esplode; Roma, fa benzina e il suv prende fuoco ed esplode: gravemente ustionato un uomo; Altavilla Irpina, auto in fiamme: intervengono i Carabinieri; L’auto prende fuoco, esce in tempo e si salva: macchina distrutta dalle fiamme. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto prende fuoco durante la marcia, in salvo il conducente

Segnala lanazione.it: Narni (Terni), 31 maggio 2025 – Paura questa mattina, intorno alle 11,20 di sabato 31 maggio, sulla strada Tiberina nei pressi di Narni.

Fiamme improvvise, l'auto prende fuoco in strada: salvo il conducente

corrieredimaremma.it scrive: Era a bordo della sua auto, in marcia, quando la vettura ha preso improvvisamente fuoco. È riuscito a mettersi in salvo, scendendo dall'abitacolo, e a chiamare i soccorsi. I Vigili del fuoco del dista ...

Auto prende fuoco sulla 131, paura al bivio per Bonorva

Riporta sassarioggi.it: Un'auto, per cause in corso di accertamento ha sviluppato un incendio stasera durante la marcia al bivio per Bonorva.