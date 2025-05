Aule dello Sciascia allo Zen diventano Officine di falegnameria e sartoria professionalizzante

Nel cuore del quartiere Zen di Palermo, le aule dell'Istituto Sciascia si trasformano in laboratori di speranza. Le "Officine Zen", nate dall'intraprendenza dell'associazione Handala, offrono alle nuove generazioni l'opportunitĂ di apprendere mestieri come falegnameria e sartoria. Questo progetto non solo ridĂ vita a spazi dimenticati, ma rappresenta un esempio brillante di come la creativitĂ possa risollevare le comunitĂ fragili. Un passo verso un futuro migliore!

Tra i plessi scolastici dell' Istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" allo Zen 2, quartiere tra i piĂą problematici di Palermo, l' associazione Handala, cinque anni fa ha ripensato quattro aule della struttura, vuote e in disuso, creando le "Officine Zen". Uno spazio di progettazione e creativitĂ , che ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti di scuola media, coinvolti in orario curriculare, in attivitĂ artigianali e creative, di serigrafia, falegnameria e sartoria, fotografia e video, condotte da esperti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

