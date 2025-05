Aule dello Sciascia allo Zen diventano Officina di falegnameria e sartoria professionalizzante

Nel cuore di uno dei quartieri più sfidanti di Palermo, le aule dello Sciascia si trasformano in un laboratorio di speranza. Le "Officine Zen" non sono solo un luogo di apprendimento, ma un esempio di come la creatività possa rispondere alle difficoltà sociali. Qui, giovani talenti affinano le loro abilità in falegnameria e sartoria, preparandosi per un futuro professionale che valorizza il saper fare. Un’iniziativa che illumina il presente e traccia percorsi verso opportunità reali!

Tra i plessi scolastici dell' Istituto comprensivo "Leonardo Sciascia" allo Zen 2, quartiere tra i più problematici di Palermo, l' associazione Handala, due anni fa ha ripensato quattro aule della struttura, vuote e in disuso, creando le "Officine Zen". Uno spazio di progettazione e creatività, che ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti di scuola media, coinvolti in orario curriculare, in attività artigianali e creative, di serigrafia, falegnameria e sartoria, fotografia e video, condotte da esperti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it