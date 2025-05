Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola la frase shock sui social | verifiche su un dipendente della scuola

Un post choc scuote il web: "Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola". Le parole del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, rivelano quanto siano tesi i rapporti politici in questo periodo. L'eco di una tragedia torbida si mischia all'arena politica, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulla decenza nel dibattito pubblico. È tempo di riflettere su come parole e azioni possano influenzare la società.

Tira in ballo la figlia di Giorgia Meloni e le lega all’omicidio di Martina Carbonaro il post diffuso dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Nel testo in bianco su sfondo rosso che appare come un post su Facebook si legge: «Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola». Secondo l’agenzia Dire, la frase sarebbe circolata negli ultimi giorni sui social e sarebbe stata scritta da un «presunto dipendente del Miur», quindi un docente o un operatore scolastico. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso verifiche sull’autore della frase. Bignami su X scrive pubblicando lo screenshot della minaccia alla figlia di Meloni: «Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», la frase shock sui social: verifiche su un dipendente della scuola

Meloni: Parlo da madre, mi sento disarmata davanti ai rischi del mondo digitale per mia figlia

...mi sento disarmata davanti ai rischi del mondo digitale. È fondamentale proteggere i nostri bambini e guidarli in questo nuovo contesto, affinché possano navigare in sicurezza tra le insidie virtuali.

