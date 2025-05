Augura a figlia Meloni sorte ragazza Afragola FdI denuncia odio social

In un contesto di crescente polarizzazione politica, la denuncia dell’odio sui social da parte di Fratelli d’Italia assume un significato profondo. Galeazzo Bignami non solo difende Giorgia Meloni e sua figlia, ma lancia un appello contro un fenomeno che minaccia il tessuto sociale: l’intolleranza. È fondamentale riflettere su come le parole possano costruire o distruggere, soprattutto quando si tratta dei più vulnerabili. La solidarietà deve trasformarsi in azione!

“ Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l’odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza”. Lo scrive sui social il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che rilancia il post di un presunto lavoratore del ministero dell’Istruzione e del Merito che scrive: “Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola “, in riferimento a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex. Il livello di odio verso Giorgia #Meloni e la sua bambina è inaccettabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Augura a figlia Meloni sorte ragazza Afragola”, FdI denuncia odio social

Il solito odio di Bersani: “La Russa fuori di testa. Meloni? Con lei politica estera finita”

Pier Luigi Bersani torna a criticare la destra e la maggioranza, attaccando Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e la politica estera del governo.

