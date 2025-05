Augment3d_Lab una sala di realtà virtuale

Martedì 3 giugno, il Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma apre le porte a un nuovo mondo: la sala di realtà virtuale "AUGMENT3D_lab". In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica sta trasformando ogni settore, questo laboratorio rappresenta un'opportunità straordinaria per studenti e professionisti. Scopri come la realtà virtuale può rivoluzionare l'apprendimento e la collaborazione! Non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura nel futuro!

Martedì 3 giugno alle 10.30, al Campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma (nei locali del Future Technology Lab al Tecnopolo, Padiglione 33 Parco Area delle Scienze), si terrà la cerimonia di inaugurazione della sala di realtà virtuale e del laboratorio "AUGMENT3Dlab", recentemente.

