Audioguide di Reggio Calabria realizzate dagli studenti delle scuole superiori cittadine

Le audioguide di Reggio Calabria, create dagli studenti delle scuole superiori, danno voce all'arte e alla storia della città. Il progetto “Chiese aperte: l’arte racconta” è un esempio straordinario di come l’educazione possa intrecciarsi con la cultura locale, formando giovani narratori del patrimonio. Un'iniziativa che non solo promuove il talento giovanile, ma anche un turismo consapevole, trasformando le chiese in palcoscenici di storie da scoprire. Non perdere l'occasione

“Chiese aperte: l’arte racconta” è il progetto che sta coinvolgendo varie scuole superiori di Reggio Calabria nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto). Avviato nel 2022 e in continua espansione, si configura come un mosaico in costante costruzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Audioguide di Reggio Calabria realizzate dagli studenti delle scuole superiori cittadine

La Metrocity di Reggio Calabria pronta per il Salone del libro di Torino

La Città metropolitana di Reggio Calabria torna al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio.

Audioguide studenti con Competenze Trasversali ed Orientamento (PCTO), Briante: "Un’offerta culturale per la città"

Da reggiotv.it: Un’iniziativa formativa e culturale che unisce conoscenza e creatività, portata avanti dagli studenti delle scuole superiori reggine ...

Lo riporta citynow.it: Studenti alla scoperta e alla valorizzazione dell’arte sacra cittadina, con la creazione di audioguide multilingue ...

Secondo reggiotv.it: Tra le novità dei servizi aggiuntivi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ... conoscere la storia del museo e acquistare e ascoltare le audioguide, ideate e realizzate per una pluralità ...