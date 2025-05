Attraversa la città per andare dall’amica | bimba di 6 anni ritrovata da cittadino e polizia

A Nardò, una bimba di 6 anni è stata ritrovata grazie alla sinergia tra cittadini e polizia, un evento che illumina la forza della comunità. Questo lieto fine non solo allevia l'angoscia dei familiari, ma evidenzia anche il crescente impegno collettivo nel garantire la sicurezza dei più piccoli. In un’epoca in cui la collaborazione è fondamentale, ogni segnalazione conta: un gesto semplice può fare la differenza!

🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Attraversa la città per andare dall'amica: bimba di 6 anni ritrovata da cittadino e polizia

Casoria, il Giro d’Italia 2025 attraversa la città il 15 maggio

Il Giro d’Italia arriva a Casoria! Giovedì 15 maggio, la 6ª tappa del 108° Giro d’Italia attraverserà il comune, portando un evento di grande richiamo e prestigio.

