Attività artistiche e laboratori con i nonni dei punti anziani

Nel cuore delle nostre città, gli anziani tornano a essere protagonisti! Il progetto "ECO – Comunità di storie" dell’Associazione culturale Barbablù sta creando un ponte tra generazioni, attraverso laboratori artistici che coinvolgono i nonni. In un'epoca in cui il digitale spesso allontana, queste iniziative riscoprono il valore del dialogo e della creatività condivisa. Scopri come l'arte può unire le storie di ieri con quelle di oggi!

Proseguono gli appuntamenti nei Punti anziani cittadini con il progetto curato e proposto dall' Associazione culturale Barbablù, ' ECO – Comunità di storie ', che mira a favorire il dialogo tra generazioni attraverso attività artistiche e laboratoriali con le persone anziane del territorio. In particolare, nel corso di questi giorni sono state vissute esperienze significative nei vari Punti Anziani e Case di Riposo di Cesena, da cui i volontari dell'associazione, e i destinatari dell'iniziativa, hanno potuto raccogliere risultati incoraggianti sia dal punto di vista relazionale che creativo. Tra le attività più recenti, spicca il laboratorio presso il Punto Anziani di Ronta, dove un gruppo di donne ha preso parte a un percorso espressivo che porterà alla realizzazione di un'opera illustrata.

