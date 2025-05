Atterra a Viterbo il primo executive jet Frontini | E' una rivoluzione per tutto il territorio | VIDEO

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia segna una svolta storica per Viterbo: l’arrivo del primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri” apre le porte a nuove opportunità di sviluppo turistico e imprenditoriale. Questa innovazione non è solo un traguardo locale, ma un tassello fondamentale nel panorama del turismo di lusso in crescita, che promette di attrarre visitatori e investitori da tutto il mondo. Preparati a vivere un cambiamento straordinario!

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia ha segnato l’inizio di una nuova "era" per Viterbo. Ieri è atterrato il primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri”, dando ufficialmente il via all’apertura dello scalo al traffico civile e scrivendo una pagina storica nello sviluppo turistico ed. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Atterra a Viterbo il primo executive jet, Frontini: "E' una rivoluzione per tutto il territorio" | VIDEO

