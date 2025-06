Atterra a Viterbo il primo executive jet Frontini | E' una rivoluzione per tutto il territorio | VIDEO

Un nuovo capitolo si apre per Viterbo: l’atterraggio del primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri” segna una rivoluzione per il territorio! Questo evento non solo offre nuove opportunità per il turismo di lusso, ma posiziona la Tuscia al centro delle rotte aeree europee. Un passo decisivo verso l'innovazione e la crescita economica che promette di attrarre investimenti e viaggiatori da tutto il mondo. Preparati a scoprire Viterbo come mai prima d'ora!

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia ha segnato l’inizio di una nuova "era" per Viterbo. Ieri è atterrato il primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri”, dando ufficialmente il via all’apertura dello scalo al traffico civile e scrivendo una pagina storica nello sviluppo turistico ed. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Atterra a Viterbo il primo executive jet, Frontini: "E' una rivoluzione per tutto il territorio" | VIDEO

Atterra a Viterbo il primo executive jet, Frontini: "E' una rivoluzione per tutto il territorio" | VIDEO

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia segna una svolta storica per Viterbo: l’arrivo del primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri” apre le porte a nuove opportunità di sviluppo turistico e imprenditoriale.

Primo atterraggio civile a Viterbo

Lo riporta civonline.it: La sindaca ricorda il percorso intrapreso dal 2022: «È una rivoluzione per tutto il territorio», Buzzi (FdI): «Un traguardo storico grazie al ministro Crosetto e all’onorevole Rotelli. Frontini fuori ...