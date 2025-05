Attenzione non comprate il costume da sirenetta | mia figlia ha rischiato di annegare la coda da sirena può uccidere | l’allarme del papà sul New York Post

Attenzione genitori: il costume da sirenetta, tanto amato dalle bimbe, nasconde insidie! Un papà ha lanciato un allarme dopo che sua figlia ha rischiato di annegare a causa della coda ingombrante. Con l'estate alle porte, è cruciale mantenere alta la guardia. La sicurezza dei più piccoli deve venire prima di ogni tendenza. Non lasciate che un gioco si trasformi in un incubo: scegliete con cura i costumi da bagno!

Un articolo di pochi giorni fa riporta la testimonianza di un padre la cui figlia ha rischiato di annegare mentre indossava un costume da sirenetta, un modello molto diffuso e amato dalle bimbe. Con l’avvicinarsi della stagione balneare si impone dunque la massima attenzione. Tanto simpatici quanto pericolosi: i vivaci costumi da sirenetta, facilmente reperibili in commercio, possono trasformarsi in una trappola mortale per le bimbe che li indossano. Infatti, al posto degli slip, questo due pezzi dai colori brillanti ha una lunga coda che mima quella di un pesce. La bambina ci infila le gambette, che restano dunque unite al suo interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, non comprate il costume da sirenetta: mia figlia ha rischiato di annegare, la coda da sirena può uccidere”: l’allarme del papà sul New York Post

