attacco imminente la cina pronta a prendere taiwan altro fronte di guerra

L'ombra di un conflitto si allunga sull'Indo-Pacifico: la Cina sembra pronta a muovere i suoi pezzi, puntando su Taiwan. In un contesto globale di crescente tensione, il segretario alla Difesa statunitense lancia un allerta cruciale. La battaglia per l'egemonia asiatica è più che mai aperta e le conseguenze potrebbero riscrivere gli equilibri anche oltre oceano. Siamo pronti a vivere una nuova era di instabilità?

La Cina si sta "preparando in modo chiaro e credibile ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico". Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth - parlando da Singapore al forum annuale sulla sicurezza - avverte che Pechino aspira "a controllare" l'Asia e per questo rappresenta una "minaccia reale" che "potrebbe essere imminente". "L'America e' orgogliosa di essere tornata nell'Indo-Pacifico e ci resteremo", il capo del Pentagono - rivolgendosi ai funzionari della difesa arrivati da tutto il mondo per il "Shangri-La Dialogue" forum - mette in chiaro cosi' che la regione indo-pacifica rappresenta per gli Usa "il nostro teatro operativo prioritario". 🔗 Leggi su Iltempo.it