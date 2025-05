Attacco di Israele in Libano | ucciso un comandante di Hezbollah

Un attacco aereo di Israele in Libano ha portato all'uccisione di un comandante di Hezbollah, evidenziando l'instabilità crescente nella regione. Mentre si discute di una possibile tregua per la Striscia di Gaza, questo incrocio di violenze segna un punto cruciale nel conflitto, mostrando quanto sia fragile la pace. La tensione al confine nord potrebbe influenzare non solo le dinamiche locali, ma anche le strategie globali di mediazione. Rimanete aggiornati!

Nelle ultime ore, mentre si discute della proposta di tregua per lo stop del conflitto sulla Striscia di Haza avanzata dall’inviato statunitense Steve Witkoff, Israele ha condotto un attacco in Libano. In risposta “a minacce percepite lungo il confine settentrionale”, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno lanciato un attacco aereo mirato contro obiettivi nel . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Attacco di Israele in Libano: ucciso un comandante di Hezbollah

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis

Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Raid Israele su Libano, ucciso dirigente Hamas con 2 figli

Scrive ansa.it: l'attacco ha scatenato il terrore nella grande città del Libano meridionale, lontana dal confine con Israele. Il 17 febbraio scorso, un comandante di un'unità militare di Hamas è stato ucciso ...

Gaza, veicoli blindati israeliani avanzano nella Striscia centrale| Idf: ucciso comandante Hezbollah in attacco in Libano

Come scrive msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 589. Veicoli blindati israeliani stanno avanzando nella zona centrale della Striscia di Gaz ...

Guerra a Gaza, Israele attacca il Libano meridionale, Netanyahu: “Colpiremo ovunque è contro di noi”

Scrive fanpage.it: "Israele non sta adottando alcuna misura ... Il Ministero della Salute Pubblica del Libano riferisce che l'attacco ha ucciso una persona e ne ha ferite altre otto, tre delle quali bambini.