Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk | dieci feriti e incendi in edifici residenziali

Un nuovo attacco di droni ucraini nella regione di Kursk ha provocato dieci feriti e incendi in edifici residenziali, segno di un conflitto che continua a intensificarsi. Questo episodio non è solo una notizia locale, ma un riflesso delle tensioni geopolitiche che stanno ridefinendo gli equilibri in Europa. La guerra, purtroppo, colpisce anche i civili, mettendo in luce l'urgenza di una soluzione pacifica. Sarà sufficiente?

Dieci persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione russa di Kursk. Lo ha scritto su Telegram - come riporta la Tass - Alexander Khinshtein, governatore ad interim della regione, aggiungendo che sette persone sono rimaste ferite nel distretto di Rylsk e altre tre nel distretto di Lgov. "A Rylsk - ha precisato - dei droni hanno colpito due edifici residenziali di cinque piani. Un appartamento al primo piano ha preso fuoco, e le fiamme si sono propagate ai balconi adiacenti. L'incendio è stato ormai spento. In un edificio vicino, un drone ha colpito il terzo piano e in uno degli appartamenti è scoppiato anche un incendio, che è stato rapidamente spento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali

