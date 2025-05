Attacchi russi in Ucraina otto morti

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti, con otto morti in recenti attacchi russi. Questo episodio segna un triste capitolo di un conflitto che ha già sconvolto milioni di vite. Mentre la comunità internazionale osserva, il ciclo di violenza si intensifica, riflettendo una situazione geopolitica sempre più complessa. L’umanità si interroga: fino a quando la pace rimarrà un miraggio? La risposta potrebbe influenzare il futuro di tutti noi.

7.55 Almeno otto persone sono morte in una serie di attacchi russi sull'Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando fonti locali. Cinque i morti e nove i feriti nel Donetsk. Uccise altre 3 persone e 10 ferite nella regione di Kherson. Mosca denuncia invece sette feriti in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Kursk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

