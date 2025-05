Attacchi russi in Ucraina | 10 civili uccisi e 32 feriti in 24 ore

In un contesto di crescente tensione geopolitica, l'Ucraina vive ore tragiche: dieci civili uccisi e 32 feriti in sole 24 ore a causa di attacchi russi. Questo drammatico bilancio sottolinea l'impatto devastante della guerra su vite innocenti. Oltre alla sofferenza umana, emerge un interrogativo cruciale: come reagirà la comunità internazionale di fronte a questa escalation? La solidarietà è fondamentale, ma serve anche un'azione concreta per fermare il conflitto.

Almeno 10 civili ucraini sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina compiuti con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo un bilancio dei governatori delle regioni interessate e dell'Aeronautica di Kiev, citati dal Kyiv Independent. Almeno 5 i morti e 9 i feriti nell' oblast di Donetsk, nel Donbass, almeno 3 morti e 10 feriti nel Kherson, un morto (una bambina di 9 anni) e un altro bambino ferito nello Zaporizhzhia oltre a un morto e 4 feriti nel Sumy. Si registrano inoltre 6 feriti nel Kharkiv e 2 nel Dnipropetrovsk.

