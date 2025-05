Atletico Madrid-Fernando Torres amore infinito L’ex attaccante rinnova guiderà ancora la squadra B

L’amore tra Fernando Torres e l’Atletico Madrid non conosce confini. L’ex attaccante, simbolo della passione colchonera, ha rinnovato fino al 2027 come allenatore della squadra B. Questo gesto non è solo un contratto, ma un segnale forte in un calcio sempre più mercenario: la fedeltà e la crescita dei giovani talenti sono valori che tornano a brillare. Rimanete sintonizzati, perché il futuro sta per scriversi a Madrid!

Ufficiale il rinnovo di Fernando Torres, ex icona da giocatore dell’Atletico Madrid, e attuale allenatore della sua squadra B. Il tecnico spagnolo, ex attaccante, ha infatti prolungato fino al 2027, il contratto che lo lega alla seconda squadra dell’Atletico, attualmente in Primera . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atletico Madrid-Fernando Torres, amore infinito. L’ex attaccante rinnova, guiderà ancora la squadra B

Fernando Torres renueva con el Atlético de Madrid hasta 2027

Fernando Torres renueva con el Atlético de Madrid B hasta 2027 | OneFootball

Fernando Torres renueva hasta 2027

