atletica savoca più volte a medaglia ai campionati regionali allievi

L’Atletica Savoca fa il botto ai Campionati Regionali Allievi, portando a casa medaglie e confermando il suo talento emergente! In un contesto in cui l’atletica leggera sta vivendo un rinascimento tra i giovani, gli atleti savocesi si sono distinti per il loro impegno e determinazione. È sorprendente vedere come il lavoro di squadra e la passione possano trasformare il sogno di una medaglia in realtà. E chissà quali altri traguardi ci riserveranno!

Importanti conferme per l'Atletica Savoca sono arrivate ai recenti Campionati Regionali individuali Allievie di atletica leggera, che si sono svolti nell'impianto del Cus Palermo. Nella manifestazione riservata ai nati negli anni 2008 e 2009, gli "orange" hanno fornito brillanti prestazioni con.

